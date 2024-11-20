Набиуллина предупреждает: экономический ресурс России на пределе
Россия практически исчерпала ресурсы, обеспечивавшие стабильность и развитие ее экономики. Вследствие этого экономика страны оказалась перед серьезными ограничениями по дальнейшему росту.
Что происходит с российской экономикой
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила во время выступления в Госдуме во вторник, что почти все доступные ресурсы российской экономики уже привлечены, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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По ее словам, это впервые, когда уровень безработицы снизился до исторического минимума в 2,4%, а дефицит кадров продолжает расти.
Такого низкого уровня безработицы у нас никогда не было. Да и мало найдется стран, где она когда-либо настолько сильно снижалась,
– сказала Набиуллина.
Согласно опросам Центробанка, 73% предприятий сталкиваются с дефицитом кадров, а по данным Росстата, уровень загрузки производственных мощностей превысил 80%, что является рекордным показателем.
Когда экономика достигает пределов своих производственных возможностей, но спрос продолжает стимулироваться, возникает стагфляция,
– отметила Набиуллина.
Чтобы избежать этого риска, Центробанк повышает ключевую ставку. При этом отметив, что в других странах, которые переживали стагфляцию – это стало результатом слишком мягкой денежно-кредитной политики, которую нужно было контролировать более жестко.
Какие прогнозы по российской экономикеПравительство России прогнозирует рост экономики на 2,5% в 2024 году, 2,6% в 2026-м, 2,8% в 2027-м и 3% в 2028 – 2030 годах. В то же время по прогнозам МВФ, до 2029 года рост экономики России замедлится до 1,2% в год.
По данным Bloomberg, российские бизнесмены скептически относятся к этим прогнозам, считая, что деградация производства, медленное импортозамещение и мобилизация углубляют кадровый дефицит.