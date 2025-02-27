НБУ заявил, что Revolut незаконно вышел на украинский рынок

Недавно стало известно, что Revolut выходит на украинский банковский рынок. Однако, по данным НБУ, деятельность этого банка в Украине не законна.

Почему Revolut не может работать на украинской территории

Revolut не имеет никаких лицензий или разрешений от НБУ, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацбанк.

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Справка: Revolut Bank UAB – иностранный банк (зарегистрированный в Литве), который предоставляет финансовые услуги, опираясь на лицензию, что позволяет работать в странах ЕС.

Более того как сообщает НБУ, Revolut не подавал соответствующие заявления и не проходил процедуру лицензирования.

Согласно Закону Украины "О банках и банковской деятельности" единственными допустимыми формами ведения банковской деятельности на территории Украины являются образование филиала иностранного банка или получение банковской лицензии в Украине. Любая из этих форм требует разрешения Национального банка Украины,

– отмечает НБУ.

В НБУ также обращают внимание на то, что нормы законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг и системы гарантирования вкладов не могут распространяться на тех, кто пользуется Revolut.

Бизнесмен Олег Гороховский поддержал регулятора. Он также указал, что, по его мнению, нигде в мире Revolut не смог бы так выйти на рынок.

Олег Гороховский Совладелец Monobank Нигде в мире такой "выход на рынок" был бы невозможен. Да что там говорить нас не пустили в Польшу вообще без всякого основания, а здесь Revolut ведет так, будто украинские законы вообще не заслуживают внимания.

Гороховский добавил, что был бы рад Revolut на украинском рынке. Однако этот выход должен происходить на законных основаниях.