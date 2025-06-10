Россия может исчерпать свой резервный фонд в 2026 году

В этом году Россия планировала начать накапливать свой Фонд нацблагосостояния. Однако резкое падение цен на нефть испортило планы и впоследствии россияне могут остаться без резервов.

Почему резервный фонд тает

По состоянию на 1 июня в ФНД, который годами накапливали, оставалось 2,8 триллионов рублей, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское издание.

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Ликвидные активы Фонда национального благосостояния могут полностью исчерпаны в 2026 году, если цены на нефть останутся низкими, а рубль – крепким. За 2022-24 "подушка" правительства сжалась более чем вдвое, а в 2025 году Минфин потратил еще 35,9 миллиардов рублей из Фонда на покрытие дефицита бюджета в мае и 532 миллиарда – на госкорпорации и мегапроекты.

Как итог, в фонде осталось лишь 153,7 миллиардов юаней валютных активов – минимум с момента его создания в 2008 году. Запасы золота в ФНБ опустились до 139,5 тонн, хотя перед началом войны превышали 400 тонн.

Ликвидные активы, оставшиеся в ФНБ, пока позволяют Минфину компенсировать выпадающие нефтегазовые доходы бюджета, однако в случае длительного падения цен на нефть и укрепляющегося рубля,, этот запас может быть израсходован в течение одного года.

Как в России планируют решить проблему

Изначально Минфин планировал перейти к накоплению ФНБ в этом году, чтобы пополнить израсходованные за три года войны запасы. Но резкое падение цен на нефть испортило планы: нефть Urals вместо заложенных в бюджет 69,7 долларов подешевела до 52 долларов, заставив правительство пересматривать бюджет.

Чтобы сохранить остатки фонда, в России рассматривают возможность вынужденного сокращения расходов бюджета в следующем году. Правительство обдумывает реформу бюджетного правила – механизма, в рамках которого расходуются деньги Фонда национального благосостояния.

Минфин также рассматривает возможность снизить "планку отсечения" в бюджетном правиле с 60 до 50 долл за баррель Urals, что заставит сократить расходы на 1,5–1,6 трлн руб (16,5–17,6 млрд долл), или 0,7% ВВП.

Кроме того, есть риск недополучения налога на прибыль: при плане в 4 трлн рублей (44 млрд долл) прибыли бизнеса за год уже сократились на 34%. Это, по мнению Соколова, более реалистичная угроза для бюджета, чем падение нефтяных доходов.