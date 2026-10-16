Рязанский НПЗ приостановил работу одной из основных установок после атаки, – Reuters

Рязанский нефтеперерабатывающий завод в России приостановил работу одной из ключевых установок после атаки беспилотников. Из-за пожара и повреждений предприятие было вынуждено остановить установку CDU-6.

Об этом сообщило Reuters со ссылкой на два источника.

Каковы результаты атаки

По данным агентства, в результате налета беспилотников на территории НПЗ вспыхнул пожар и были повреждены несколько технологических трубопроводов. Губернатор области Павел Малков также подтвердил удар по предприятию в регионе.

Поврежденная установка CDU-6 уже прекращала работу в прошлом месяце после предыдущей атаки. В то же время завод располагает еще тремя основными линиями первичной переработки нефти – CDU-1, CDU-3 и CDU-4, которые пока остаются в рабочем состоянии. Они могут частично заменить выведенные из строя мощности, говорится в материале.

Компания "Роснефть", которой принадлежит объект, не ответила на запрос журналистов о последствиях атаки.

Отмечается, что общая мощность Рязанского НПЗ достигает 17 миллионов тонн сырья в год, что составляет примерно 340 тысяч баррелей в сутки. Установки завода рассчитаны на ежегодный выпуск 3,4 миллиона тонн бензина и 3,8 миллиона тонн дизельного топлива. В частности, это предприятие поставляет топливо в Москву и в этом году неоднократно становилось целью БПЛА.

Напомним, очередная атака на Рязанский НПЗ состоялась 15 октября вскоре после заявления Владимира Зеленского о возобновлении ударов по российским НПЗ. Президент пояснил, что Украина в течение трех дней воздерживалась от ударов после объявленного Дональдом Трампом "энергетического перемирия". Однако, поскольку Россия не прекратила наносить удары по украинской энергосистеме, Силы обороны возобновили ответные атаки.

К слову, этот нефтеперерабатывающий завод находился под прицелом и 16 октября.