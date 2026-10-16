Про це повідомило Reuters із посиланням на два джерела.

Які результати атаки

За даними агентства, внаслідок нальоту безпілотників на території НПЗ спалахнула пожежа та були пошкоджені кілька технологічних трубопроводів. Губернатор області Павло Малков також визнав удар по підприємству в регіоні.

Пошкоджена установка CDU-6 уже припиняла роботу минулого місяця після попередньої атаки. Водночас завод володіє ще трьома основними лініями первинної переробки нафти – CDU-1, CDU-3 та CDU-4, які поки що залишаються в робочому стані. Вони можуть частково замістити виведені з ладу потужності, йдеться в матеріалі.

Компанія "Роснефть", у власності якої перебуває об'єкт, не відповіла на запит журналістів щодо наслідків атаки.

Зазначається, що загальна потужність Рязанського НПЗ сягає 17 мільйонів тонн сировини на рік, що становить приблизно 340 тисяч барелів на добу. Установки заводу розраховані на щорічний випуск 3,4 мільйона тонн бензину та 3,8 мільйона тонн дизельного пального. Зокрема, це підприємство постачає пальне до Москви і цього року неодноразово ставало ціллю БпЛА.

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Нагадаємо, чергова атака на Рязанський НПЗ відбулась 15 жовтня невдовзі після заяви Володимира Зеленського про поновлення ударів по російських НПЗ. Президент пояснив, що Україна протягом трьох днів утримувалася від ударів після оголошеного Дональдом Трампом "енергетичного перемир'я". Проте, оскільки Росія не припинила бити по українській енергосистемі, Сили оборони відновили атаки у відповідь.

До слова, цей нафтопереробний завод був під прицілом й 16 жовтня.