Факт поражения промышленного объекта уже официально подтвердил глава региона Павел Малков. По его словам, помимо нефтеперерабатывающего предприятия, повреждения получила еще одна местная компания. По всей видимости, обошлось без пострадавших.

Что известно об атаке на Россию

Пострадавший завод в Рязани является большим предприятием, входящим в структуру российской корпорации "Роснефть".

Он играет важную роль в обеспечении топливом, поэтому любые перебои в его работе напрямую влияют на логистику оккупантов.

Сегодня ночью и утром наш регион подвергся массированной атаке БПЛА. На территории нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание. Повреждены склад и автомобили на территории другого предприятия в Рязани. По предварительной информации, пострадавших нет. В настоящее время оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы,

– заявил Малков.

Ранее в Рязани даже отменили занятия в школах и детских садах из-за атак беспилотников.

Напомним, что российские чиновники пытались у обвинить Украину в нанесении ударов по НПЗ в Саратовской и Рязанской областях еще 14 октября. Тогда в Офисе президента опровергли эти заявления, подчеркнув, что реальными целями были дата-центр и другие объекты.

А уже 15 октября стало известно, что Украина возобновит удары по нефтеперерабатывающим заводам России после трехдневной паузы.