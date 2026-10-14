Обвинения в адрес Украины распространяют ряд российских СМИ со ссылкой на вице-премьера России Александра Новака.

Что говорят в России о якобы атаке Украины на НПЗ?

Ранее вице-премьер заявил, что Украина в ночь на 14 октября якобы совершила атаку на НПЗ в Саратовской и Рязанской областях. Российская сторона сразу назвала это препятствием для достижения потенциального энергетического перемирия.

Однако в Офисе президента Украины категорически опровергли эти обвинения. Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин назвал подобные обвинения фейком. Он отметил, что Силы обороны в эти сутки не наносили ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, а среди целей были дата-центр и другой важный для оккупантов объект.

Кроме того, экс-руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что российские чиновники активно включились в тему вымышленных ударов по своим НПЗ и распространяют ложную информацию. Россия заинтересована в том, чтобы Украина потеряла разведданные, а также стремится переложить ответственность за ведение войны.

Он также напомнил, что ранее Песков фактически признал удары самой России по украинской энергетике. Тогда в Кремле оправдывались тем, что инициатива по энергетическому перемирию якобы не была конкретизирована.

Поражение дата-центра Сбербанка в Балаково

В ночь на 14 октября массированному удару подвергся город Балаково Саратовской области. Местные жители сообщали о взрывах и пожарах в промышленной зоне, где расположен комплекс обработки данных Сбербанка.

Объект стоимостью более одного миллиарда долларов рассчитан на 120 тысяч серверов и имеет мощность до 82 мегаватт. Подобные удары по технологической инфраструктуре происходят не впервые, ведь ранее мы рассказывали, как в Рязанской области с помощью дронов был поражен дата-центр компании "Яндекс".