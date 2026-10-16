Силы обороны второй день подряд проводят атаки на Рязанский НПЗ.

Что известно об ударе по НПЗ в Рязани?

Общественный деятель Сергей Стерненко заявил, что пожар на НПЗ длился всю ночь и продолжает бушевать.

В Рязани, вероятно, снова нанесли удар по НПЗ / Фото из сети

Беспилотники могли снова поразить НПЗ в Рязани: смотрите видео

Отметим, что губернатор Рязанской области Павел Малков не подтвердил атаку на НПЗ. Он заявил, что в течение ночи над регионом сбили 5 беспилотников, а разрушений и пострадавших нет.

Напомним, что НПЗ в Рязани подвергся удару буквально накануне. На объекте возник крупный пожар.

Эта атака произошла после заявления Владимира Зеленского о возобновлении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Президент пояснил, что Украина три дня воздерживалась от атак на НПЗ после объявленного Трампом энергетического перемирия. Однако Россия продолжала наносить удары по энергетике Украины.

Что еще происходило с взрывами в России 16 октября?

Неспокойно было не только в Рязани. Много взрывов прогремело в Подмосковье – там уже неделю наблюдаются значительные перебои в работе аэропортов.

Владимир также подвергся атаке. По словам губернатора Александра Авдеева, дроны провели атаку на тепловую инфраструктуру. Чиновник заявил о "незначительных повреждениях".

Кроме того, россияне сообщали о поражении производственно-складского объекта в Ростовской области.