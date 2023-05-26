Кто из родственников погибшего военного имеет право на досрочную пенсию и какие будут выплаты

Родственники погибших военнослужащих имеют право на получение пенсии по потере кормильца. Ее же размер будет зависеть от того, наступила ли смерть при исполнении служебных обязанностей.

Кто имеет право на пенсию по потере кормильца

По закону №2146-IX, родители и супруга или супруг имеют право на пенсию по потере кормильца независимо от продолжительности своего страхового стажа. Впрочем, сроки получения выплаты отличаются в зависимости от того, погиб военнослужащий во время исполнения служебных обязанностей.

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Если да – условием получения пенсии есть исполнение 55 лет.

Если нет – 60 лет или инвалидность.

Какой будет пенсия

В случае смерти военнослужащего при исполнении служебных обязанностей размер пенсионной выплаты членам семьи и ребенку составит 70% его заработной платы. Впрочем, эта выплата не может быть меньше 7 800 гривен.

Кроме того, если в семье двое и более детей, выплата составит по 50% на каждого ребенка. Но не менее 6 100 гривен.

Также эта категория имеет право на назначение пенсии, если они имеют право на:

пенсию независимо от возраста;

досрочную пенсию по возрасту;

пенсию по возрасту на льготных условиях;

пенсию с уменьшением пенсионного возраста в соответствии с законом или являются лицами с инвалидностью.

В случае смерти военнослужащего, что не связано с исполнением служебных обязанностей, размер выплаты каждому члену семьи составит 30% его заработной платы.

Напомним, также украинцы имеют право на пенсию по инвалидности. Такие пенсии выплачиваются в минимальных размерах, поэтому если лицо имело низкую зарплату и прекратило работать через II или III группу инвалидности, оно получит еще меньше, чем могло бы по возрасту, если бы работало.