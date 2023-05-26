Хто має право на пенсію по втраті годувальника

Згідно з законом №2146-IX, батьки та дружина або чоловік мають право на пенсію по втраті годувальника незалежно від тривалості свого страхового стажу. Втім, строки отримання виплати відрізняються залежно від того, чи загинув військовослужбовець під час виконання службових обов’язків.

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Якщо так – умовою отримання пенсії є виповнення 55 років.

Якщо ні – виповнення 60 років або інвалідність.

Якою буде пенсія

У разі смерті військовослужбовця при виконанні службових обов'язків розмір пенсійної виплати членам сім'ї та дитині складе 70% його заробітної плати. Втім, ця виплата не може бути менше ніж 7 800 гривень.

Крім того, якщо в сім'ї двоє і більше дітей, виплата складе по 50% на кожну дитину. Але не менше 6 100 гривень.

Також ця категорія має право на призначення пенсії, якщо вони мають право на:

пенсію незалежно від віку;

дострокову пенсію за віком;

пенсію за віком на пільгових умовах;

пенсію зі зменшенням пенсійного віку відповідно до закону, або є особами з інвалідністю.

У разі смерті військовослужбовця, що не пов'язана з виконанням службових обов'язків, розмір виплати кожному члену сім'ї складе 30% його заробітної плати.

Нагадаємо, також українці мають право на пенсію за інвалідністю. Такі пенсії виплачуються у мінімальних розмірах, тому якщо особа мала низьку зарплатню й припинила працювати через II або III групу інвалідності, вона отримає ще менше ніж могла б за віком, якби працювала.