Кто имеет право на пенсию по потере кормильца
По закону №2146-IX, родители и супруга или супруг имеют право на пенсию по потере кормильца независимо от продолжительности своего страхового стажа. Впрочем, сроки получения выплаты отличаются в зависимости от того, погиб военнослужащий во время исполнения служебных обязанностей.
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- Если да – условием получения пенсии есть исполнение 55 лет.
- Если нет – 60 лет или инвалидность.
Какой будет пенсия
В случае смерти военнослужащего при исполнении служебных обязанностей размер пенсионной выплаты членам семьи и ребенку составит 70% его заработной платы. Впрочем, эта выплата не может быть меньше 7 800 гривен.
Кроме того, если в семье двое и более детей, выплата составит по 50% на каждого ребенка. Но не менее 6 100 гривен.
Также эта категория имеет право на назначение пенсии, если они имеют право на:
- пенсию независимо от возраста;
- досрочную пенсию по возрасту;
- пенсию по возрасту на льготных условиях;
- пенсию с уменьшением пенсионного возраста в соответствии с законом или являются лицами с инвалидностью.
В случае смерти военнослужащего, что не связано с исполнением служебных обязанностей, размер выплаты каждому члену семьи составит 30% его заработной платы.