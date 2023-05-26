Кто имеет право на пенсию по потере кормильца

По закону №2146-IX, родители и супруга или супруг имеют право на пенсию по потере кормильца независимо от продолжительности своего страхового стажа. Впрочем, сроки получения выплаты отличаются в зависимости от того, погиб военнослужащий во время исполнения служебных обязанностей.

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Если да – условием получения пенсии есть исполнение 55 лет.

Если нет – 60 лет или инвалидность.

Какой будет пенсия

В случае смерти военнослужащего при исполнении служебных обязанностей размер пенсионной выплаты членам семьи и ребенку составит 70% его заработной платы. Впрочем, эта выплата не может быть меньше 7 800 гривен.

Кроме того, если в семье двое и более детей, выплата составит по 50% на каждого ребенка. Но не менее 6 100 гривен.

Также эта категория имеет право на назначение пенсии, если они имеют право на:

пенсию независимо от возраста;

досрочную пенсию по возрасту;

пенсию по возрасту на льготных условиях;

пенсию с уменьшением пенсионного возраста в соответствии с законом или являются лицами с инвалидностью.

В случае смерти военнослужащего, что не связано с исполнением служебных обязанностей, размер выплаты каждому члену семьи составит 30% его заработной платы.

Напомним, также украинцы имеют право на пенсию по инвалидности. Такие пенсии выплачиваются в минимальных размерах, поэтому если лицо имело низкую зарплату и прекратило работать через II или III группу инвалидности, оно получит еще меньше, чем могло бы по возрасту, если бы работало.