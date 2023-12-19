В поисках энергетической безопасности: Rolls-Royce и ДТЭК ведут переговоры

Rolls-Royce рассматривает возможность установки своих малых модульных реакторов в Украине. Однако сейчас эта технология новая и не имеет коммерческого подтверждения.

Модернизация угольных электростанций

В частности, речь идет о разработке малых модульных реакторов (SMR) на объектах, которые сейчас эксплуатируются угольными электростанциями.

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Компания Rolls-Royce вместе с ДТЭК рассматривает возможность модернизации до восьми угольных электростанций в Украине для использования в качестве малых модульных реакторов. Две из этих электростанций расположены на временно оккупированной территории.

Для чего нужно сотрудничество

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко рассказал, что возобновляемые источники энергии способствуют повышению уровня энергетической безопасности в стране. Это обусловлено тем, что отдельные ветряные турбины становятся менее уязвимыми к ракетным атакам по сравнению с большими угольными электростанциями.

Максим Тимченко Генеральный директор ДТЭК Мы стараемся найти способ установить эти SMR. С нашей стороны, у нас достаточно большая мощность угольных электростанций, и мы ведем переговоры с Rolls-Royce SMR об их переоборудовании.

В то же время, он подчеркнул, что значительная часть производства электроэнергии также должна поступать из менее стабильных источников, таких как атомные электростанции.

В Rolls-Royce также подтвердили, что ведутся переговоры по установке малых ядерных реакторов в Украине. Компания подчеркнула, что конкретные детали этих переговоров являются объектом коммерческой тайны.