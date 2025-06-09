Объем достиг триллионов рублей: в России 10% товаров на рынке является контрабандой

Российские власти не могут справиться с потоком контрабанды и фальсификата. И это даже несмотря на массовое внедрение маркировки продукции.

Каждый десятый товар в России является контрбандой

В 2023 году доля нелегального оборота товаров в стране составила 8,9%, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Это подсчитали в Институте государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ. До этого компания "РБК Исследование рынков" на основе данных Росстата, Федеральной таможенной службы (ФТС) и других госорганов оценивала объем нелегального оборота в России в 2023 году в 4,9 триллиона рублей, или 10,1% от всего розничного рынка страны.

При этом отмечалось, что за четыре года рынок нелегальных товаров вырос в полтора раза – на 58%,

– пишут российские медиа.

Среди причин такого роста эксперты РБК называли:

западные санкции;

легализацию параллельного импорта;

рост инфляции;

мораторий на проверки бизнеса;

развитие маркетплейсов.

По данным аналитиков, 40,4% оборота теневого рынка товаров приходится на розничные магазины, 37,3% – на маркетплейсы и интернет-магазины, а еще 22,3% – на рынки и ярмарки. По данным ассоциации "Антиконтрафакт", доля контрафактной продукции в парфюмерии и косметике достигает 40%, а на рынке ноутбуков и смартфонов – 20–30%.

Также не менее острой остается проблема фальсификата в пищевой промышленности, среди детских товаров и кормов для животных,

– отметили в росСМИ.

Заметьте! Доля россиян, которые сознательно покупают контрафактную продукцию, в 2023 году составила 30,7%. В то же время в 2021 году таких было 22,1%.