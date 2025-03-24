Санкции работают: в России банкоматы прекратили принимать новые купюры

Часть банкоматов в России не принимает новые пятитысячные купюры. Речь идет о купюрах, которые поступили в массовое обращение в конце прошлого года.

В России банкоматы не принимают новые купюры в размере пяти тысяч

На это жалуются клиенты банков, а также сами кредитные организации, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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В "Новикомбанке", который принадлежит "Ростеху", объяснили, что это связано с выходом из России производителей аппаратов для выдачи и приема денег. Из-за санкций они не поддерживают прикладное программное обеспечение (ПО) и не разрабатывают для России шаблоны для новых купюр.

По состоянию на сейчас новые пятитысячные купюры не принимают около 15% кассовых устройств по всей стране. В Москве эта цифра может достигать 25%, поскольку в столице использовали оборудование самых разных производителей. В частности готовность к приему новых купюр сейчас сильно зависит от конкретного банка и бренда.

Российские эксперты говорят, что банки могут решать проблему с приемом новых купюр за три-шесть месяцев. Частично в этом может помочь разработка Гознака нового ПО, что позволит перепрошить технику для приема новых банкнот.

Что говорят в Центробанке? В то же время в Центробанке заявили, что банки проводят работы по замене банкоматов, которые не могут быть адаптированы для приема новых купюр. Сейчас в России есть несколько производителей, которые изготавливают аппараты для выдачи и приема денег с использованием китайских и корейских комплектующих.

Обратите внимание! Невозможность приема пятитысячных купюр для россиян может быть крайне чувствительной, поскольку многие погашают кредиты именно через банкоматы и рискуют из-за этого допустить просрочку.