У Росії банкомати не приймають нові купюри у розмірі п'яти тисяч

На це скаржаться клієнти банків, а також самі кредитні організації, пише 24 Канал з посиланням росЗМІ.

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У "Новікомбанку", який належить "Ростеху", пояснили, що це пов’язано з виходом із Росії виробників апаратів для видачі та прийому грошей. Через санкції вони не підтримують прикладне програмне забезпечення (ПЗ) і не розробляють для Росії шаблони для нових купюр.

Станом на зараз нові п’ятитисячні купюри не приймають близько 15% касових пристроїв по всій країні. У Москві ця цифра може сягати 25%, оскільки у столиці використовували обладнання найрізноманітніших виробників. Зокрема готовність до прийому нових купюр зараз сильно залежить від конкретного банку і бренду.

Російські експерти кажуть, що банки можуть розв'язувати проблему з прийомом нових купюр за три-шість місяців. Частково у цьому може допомогти розробка Гознака нового ПЗ, що дозволить перепрошити техніку для прийому нових банкнот.

Що кажуть у Центробанку? Водночас у Центробанку заявили, що банки проводять роботи із заміни банкоматів, які не можуть бути адаптовані для прийому нових купюр. Наразі в Росії є кілька виробників, які виготовляють апарати для видачі та прийому грошей із використанням китайських та корейських комплектуючих.

Зверніть увагу! Неможливість прийому п’ятитисячних купюр для росіян може бути вкрай чутливою, оскільки багато хто погашає кредити саме через банкомати і ризикує через це допустити прострочення.