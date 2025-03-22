Про це 24 Каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса, зазначивши, що фінансування війни дається взнаки для Росії, і чим далі, тим більше Кремлю доводиться залазити в кишеню до пересічних росіян. Зокрема, в країні-агресорці з 1 січня 2025 року ввели підвищений податок на прибуток, що завдасть болючого удару по російському бізнесу.

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Союзники за гроші

Фурса зауважив, що ані колапсу, ані розвалу Росії не буде. Однак її ресурсна база і спроможності зменшуються.

Цей процес триває, і зараз у нас на очах посилюється. Ми бачимо облікову ставку на рівні 21%, і як це стримує кредитування в Росії і нормальну економіку,

– підкреслив він.

Водночас економіка інерційна річ і, на жаль, Росія, за його словами, в перший рік війни не прореагувала на санкції так, як хотілося б в Україні та на Заході. Не відбулось паніки, макроекономічного шоку.

Це не дуже нормально, але пропаганда впливає і на мізки людей, які ухвалюють рішення в економіці,

– пояснив інвестиційний банкір.

В перші два роки війни Росія шляхом витрачання грошей вона демонструвала всьому світу – правдиві чи ні – цифри щодо її економічного зростання.

Однак зараз росіяни вже не можуть це робити. Також витрачання усіх сил на війну призводить до того, що російська влада не фінансує соціальну сферу, інфраструктуру, соціальні програми тощо,

– підкреслив він.

Проте найголовніше, на думку Сергія Фурси це те, що у Кремля закінчуються "гроші в тумбочці", завдяки яким фінансувалась війна. Запасу коштів, що мають росіяни вистачить тільки на поточний рік.

Також варто розуміти, що так звані союзники Росії, зокрема, Іран та Північна Корея, постачають зброю чи надають військових за гроші.

Росіяни все що могли купити дешево, купили, а щоб продовжувати купувати потрібно мати гроші, які вичерпуються. Відповідно, як зауважив інвестиційний банкір, постачання з боку союзників також буде зменшуватись.

Нагадаємо, що на думку доктора економічних наук Ігоря Ліпсіца, ситуація у російській економіці загострюються. Великі витрати на війну створюють серйозні складнощі для бюджету, який є "найслабшим місцем Путіна". Як зауважив доктор економічних наук, Росія зможе знайти солдатів для війни та виробити озброєння, але "російська економіка тріщить".