Повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

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Як Росія зміцнює зв'язки із КНР та КНДР

Секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу 28 лютого в Пекіні провів окрему зустріч з президентом КНР Сі Цзіньпіном і міністром закордонних справ КНР Ван Ї в Пекіні, щоб обговорити питання двосторонньої безпеки, а також міжнародні та регіональні питання.

Аналітики зазначають, що Шойгу і Сі також підкреслили необхідність продовження координації зусиль на ключових міжнародних майданчиках, зокрема БРІКС і Шанхайську організацію співробітництва, а також дипломатичних зусиль щодо "вирішення української кризи".

За словами Шойгу, відносини між Росією і КНР сягнули "безпрецедентних" висот, а російські ЗМІ висвітлили заяви Сі і речника МЗС КНР Лінь Цзяня, які високо оцінили тісні двосторонні відносини.

Крім того, аналітики нагадали, що представники торгово-промислової палати Курської області 27 лютого підписали угоду про співпрацю з торгово-промисловою палатою Пхеньяна з метою розвитку двосторонніх економічних зв'язків і розширення виробничих можливостей між підприємствами Курської області та Північної Кореї.

Також угода з КНДР передбачає торговельно-економічні зв'язки, співпрацю в промисловості, сільському господарстві та переробці, спільні логістичні проєкти.

"Росія продовжує приєднуватися до супротивників Сполучених Штатів, підкреслюючи важливість зміцнення та підтримки союзників і партнерів США, включаючи Україну", – резюмували у Інституті вивчення війни.