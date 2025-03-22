Таку думку 24 Каналу висловив доктор економічних наук Ігор Ліпсіц, зазначивши, що ситуація у російській економіці загострюються. Він пояснив, що вона переважно залежить від видобутку сировини, якщо ж її перестають купувати, то у Росії зникають фінансові доходи.

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Проблеми Росії через санкції

Ігор Ліпсіц зауважив, що багато видів російської сировини перебуває під санкціями. Мовиться про чорні метали, алюміній, золото та діаманти, також обговорюються санкції щодо мінеральних добрив.

У цьому сенсі російська економіка не є надто міцною. Великі витрати Росії йдуть на війну. Це створює серйозні складнощі для бюджету, що є найслабшим місцем Путіна,

– сказав доктор економічних наук.

На його думку, Кремль зможе знайти солдатів для ведення війни та виготовити якісь види озброєння, однак російська економіка тріщить.

Укріплення рубля

Коливання російського рубля вводить всіх в оману. Він то посилюється, то слабшає.

Це надто дрібні коливання на фоні загального тренду послаблення рубля. Така тенденція продовжуватиметься і далі. Що ж стосується ігор на російському фондовому ринку, то треба розуміти – це замкнутий простір, куди майже не приходять інвестори,

– зауважив Ігор Ліпсіц.

Якщо це і відбувається, то інвестори полюють не за акціями Росії, а за облігаціями, щоб отримати фінансову вигоду, вчасно вивівши гроші.

Доктор економічних наук підсумував, що попри перемовини між Путіним та Трампом фінансове становище Росії не покращується, як би цього не прагнули у Кремлі.

Цікаво, економіст Владислав Жуковський заявив, що інфляція в Росії вже перевищила 10%, а спроби штучно її стримати призвели до падіння експортних доходів. Російська влада розраховувала на вищі ціни на нафту при формуванні бюджету на 2025 рік, проте прорахувалася, що лише погіршило економічну ситуацію.