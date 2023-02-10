Евро в России закончится уже к концу 2023 года

Минфин России заявил, что евро в их Фонде нацблагосостояния закончится уже к концу этого года. Остаются только китайские юани, рубли и золото.

В российском Фонде нацблагосостояния до конца года сократится до нуля доля евро. Об этом пишут российские СМИ.

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Евро сократится до нуля

что Фонд нацблагосостояния России – это антикризисный фонд власти России. Он наполнялся нефтегазовыми доходами страны. Часть средств также входит в золотовалютные резервы. Еще в сентябре 2022 года Фонд

Сам заместитель министра финансов страны-агрессорки сообщил, что евро будет обнулен уже до конца 2023 года. Также он отметил, что таким образом Минфин России якобы будет постепенно приводить Фонд к новой структуре.

что еще в 2021 году доллар был исключен из состава валют Фонда. А в 2023 году там не будет европейской валюты.

К слову, в начале февраля на счетах Фонда было размещено более 10 млрд евро.

Фонд не спасет российскую экономику

Как рассказывает 24 Каналу специалист Экономической экспертной платформы Олег Гетман, этот специальный фонд россияне наполняли деньгами по мировым продажам нефти и газа. Однако сейчас такая возможность у них почти исчезла, поскольку санкции по ограничению нефти и нефтепродуктов из России серьезно ударили по бюджету агрессорки.

Он составляет около 10 триллионов рублей. Однако средств с него все равно не будет хватать, потому что он уже существенно тает,

– добавляет экономист.

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