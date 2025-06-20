Действительно исчерпаны – в России заявили о недостатке экономических ресурсов

Россия имела ресурсы, которые позволяли ее экономике демонстрировать рост в течение двух лет даже несмотря на войну и санкции. Однако сейчас они исчерпаны.

В России исчерпались экономические ресурсы

Такое заявление сделала председатель Банка России Эльвира Набиуллина, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Мы росли два года достаточно высокими темпами из-за того, что были задействованы свободные ресурсы,

– объяснила Набиуллина.

Согласно ее словам, речь идет о рабочей силе, производственные мощности, капитал банковской системы, а также деньги из Фонда национального благосостояния. Именно пользуясь этими средствами правительство латало "дыры" в бюджете и финансировало триллионные мегапроекты.

Мы должны осознавать, что многие из этих ресурсов действительно исчерпаны,

– сказала Эльвира Набиуллина.

Уровень безработицы в России снизился до исторического минимума – 2,3%. В то же время массовая эмиграция и мобилизация мужчин на войну вызвали нехватку кадров, которую правительство оценивает в 2 миллиона человек.

Что происходит с экономикой страны? Загрузка производственных мощностей превысила 80%, что стало рекордом современной истории. Ликвидные активы ФНБ с начала войны сократились втрое – до 2,8 триллиона рублей. Запасы в валюте уменьшились до 153,7 млрд юаней – минимума с момента создания фонда в 2008 году, а золотой запас ФНБ сократился до 139,5 тонны, хотя перед началом войны превышал 400 тонн. Фонд может быть полностью исчерпан к 2026 году.

По данным Росстата, в первом квартале темпы роста ВВП упали втрое – с 4,1% до 1,4%. По сравнению с предыдущим кварталом экономика впервые с 2022 года начала сокращаться.

Прибыли бизнеса в марте обвалились на треть, а в ключевом, нефтегазовом секторе – вдвое. В то же время промышленность оказалась на грани стагнации (1,2% роста за январь-апрель), а гражданские отрасли начали сокращаться.

Заметьте! Оборот розничной торговли замедлился втрое – 2,4% по состоянию на конец апреля против 7,2% на конец декабря.