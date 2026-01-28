Россияне активно тратят деньги на эзотерику: как это связано с войной в Украине

Россияне продолжают скупать эзотерические товары для ритуалов и гаданий, в частности в 2025 году спрос на такую продукцию вырос на 50% в годовом измерении. Для сравнения – в 2024-м рост составил 34%.

Сколько денег россияне тратят на эзотерику?

Наибольшей популярностью пользовались обереги, доля продаж которых в выборке достигла 36%, о чем говорится в материале российское медиа "The Moscow Times".

Спрос на них за прошлый год увеличился в 2,2 раза. В среднем россияне тратили на один оберег 498 рублей – на 33% меньше, чем в 2024-м.

Также резко вырос интерес среди населения к осиновым кольям – количество покупок подскочило в 4 раза (то есть на 300%), а средний чек составил 333 рубля. Кроме этого, среди рекордсменов оказались стеклянные шары, спрос на которые вырос на 101%, и куклы вуду (+63%).

Популярными были и руны – спрос на них увеличился на 54%, средний набор стоил 672 рубля. Спрос на маятники для биолокации вырос на 34%, на черные свечи - на 8%.

Интересно! В то же время карты Таро просели на 5%, средняя цена за колоду составила 654 рубля.

Россияне заинтересовались эзотерикой почти сразу после начала войны в Украине. Тарологи рассказывали, что около половины запросов клиентов стали связаны с боевыми действиями.

Например, многие пытаются узнать судьбу родственников на фронте. Также немало граждан просит предсказать даты завершения войны.

В частности с января по конец октября 2023 года население потратило 904 миллионов рублей на курсы по эзотерике и 104 миллионов рублей на обучение астрологии. Об этом сообщает российское СМИ "Известия".

А на российском "Авито" появляются десятки объявлений с рекламой магических услуг для родственников, воюющих в Украине. Маги предлагают узнать о состоянии здоровья близких на фронте и "навести защиту" на военных.

Средняя цена магических услуг на "Авито" колеблется от 300 до 1 500 рублей.

