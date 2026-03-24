Россия атаковала Украину: жители 6 регионов частично остались без света
- Россия атаковала инфраструктуру энергетики Украины, оставив часть потребителей в шести областях без электроснабжения.
- Укрэнерго ввело графики повременных отключений света и ограничения мощности для промышленности, призывая к экономному использованию электроэнергии в пиковые часы.
В ночь на вторник, 24 марта, враг снова массированно атаковал различные области Украины. В частности под ударом россиян оказалась энергетическая инфраструктура.
Что известно о российской атаке?
В результате ударов часть потребителей в Запорожской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях временно остаются без электроснабжения, сообщает Минэнерго.
В настоящее время энергетики активно работают в усиленном режиме. Их цель – как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. В частности, в "Укрэнерго" заверили, что везде, где это сейчас позволяют условия безопасности, уже ведутся аварийно-восстановительные работы.
Кроме того, 24 марта с 16:00 до 22:00 в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии. Они коснутся всех категорий потребителей. Более того, до конца суток будут действовать графики ограничения мощности для промышленности.
Время и продолжительность отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе,
– говорится в сообщении.
Обратите внимание! Украинцев просят по возможности экономно использовать электроэнергию в часы пик потребления – утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на энергосистему страны.
В "Укрэнерго" уточнили: активное энергопотребление целесообразно перенести на период наиболее эффективной работы солнечных электростанций – с 11:00 до 15:00. В то же время не стоит включать несколько мощных электроприборов одновременно в вечерние часы – с 16:00 до 22:00.
Что ещё следует знать об энергетике?
- Сейчас правительство уже активно готовится к следующей зиме. Уже объявлено о выделении 12,85 миллиарда гривен на подготовку к следующему отопительному сезону.
- В частности, действующий отопительный сезон уже завершается в некоторых регионах. Например, в столице подачу тепла планируют прекратить 24 марта.