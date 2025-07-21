Добывает украинскую промышленность: в Укрзализныце объяснили, на какие поезда "охотится" Россия
- Россия усиленно атакует гражданские поезда в Украине, в частности те, перевозящие уголь, пытаясь нанести ущерб украинской угольной промышленности.
- Компания Укрзализныця уже принимает меры для защиты, используя обновленные алгоритмы работы и предупреждения, чтобы обезопасить людей и технику во время атак.
Усиленные российские удары в последнее время приходятся именно на гражданские поезда. Речь идет о тех поездах, которые везут гражданские грузы.
Какие украинские поезда атакуют россияне?
Преимущественно Россия наносила удары по поездам с углем, передает 24 Канал со ссылкой на главу правления АО Укрзализныця Александра Перцовского в Facebook.
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Ответственно заверяем и открыто покажем любым международным специалистам: все усиленные удары по железной дороге последнего времени приходятся ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ГРАЖДАНСКИЕ ПОЕЗДА, которые везут исключительно гражданские грузы. Преимущественно, доставалось поездам с углем,
– написал Перцовский.
Он отметил, что становится очевидным тот факт, что враг пытается добивать украинскую угольную промышленность. А именно эта отрасль продолжает кормить тысячи и тысячи семей.
Александр Перцовский рассказал, что ранее фокусом ударов была железнодорожная инфраструктура. Однако, "выхлопа" не было: железнодорожники оперативно восстанавливают и не останавливаются.
Теперь же враг по сути запустил настоящую "охоту на локомотивы". Так же, как на Херсонщине, Сумской, Донецкой области охотятся на скорые или эвакуационные автобусы – нелюди начали гоняться за тепловозами и электровозами, уничтожать их, хорошо понимая, что внутри – люди,
– заявил председатель правления АО Укрзализныця.
Он добавил, что россияне применяют дроны с видео наведением оператором БПЛА с увеличенным зарядом. Поэтому УЗ пересмотрела алгоритмы работы, и несколько линий предупреждения было развернуто.
Здесь – без деталей, но сейчас уже имеем вовремя оповещены, отведенные от ударов и спасенные бригады. Работа кипит 24/7, чтобы все же идти на шаг впереди врага,
– заверил Перцовский.
Важно! Прежде всего в "УЗ" стоит цель сделать все для спасения людей, а дальше – шаги и по защите техники, потому что следует работать и обеспечивать движение несмотря на все обстоятельства.