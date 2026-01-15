Преступление против человечности: Россия атаковала более 200 энергообъектов Украины

Россия целенаправленно атакует украинскую энергетику. В частности атаки были комбинированные и осуществлялись с помощью десятков ракет и дронов.

Что известно о российских атаках на энергетику?

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу, которая подтверждает, что российские удары по энергетике является последовательной политикой Кремля, пишет 24 Канал со ссылкой на СБУ.

Отмечается, что действия Москвы направлены на уничтожение украинского народа. Кроме того, они имеют признаки преступлений против человечности.

С начала нынешнего отопительного сезона СБУ задокументировала 256 воздушных атак на энергообъекты и системы теплоснабжения Украины. С начала октября 2025 года и до сих пор россияне целенаправленно атаковали 11 гидроэлектростанций и 45 крупнейших теплоэлектроцентралей.

Также враг нанес 49 точечных воздушных ударов по тепловым электростанциям и 151 – по электроподстанциям в разных регионах.

Каждая из вышеупомянутых атак имела комбинированный характер и осуществлялась с использованием десятков российских дронов и ракет,

– уточнили в СБУ.

Больше всего обстрелов враг совершил по объектам тепловой и электрической генерации в таких областях:

Харьковской; Одесской; Днепропетровской; Сумской; Николаевской; Черниговской; Киевской и городе Киеве.

Страна-агрессор атаковала критическую инфраструктуру Украины баллистическими и крылатыми ракетами "Искандер", "Калибр", "Х-101", "Х-69" и дронами типа "Герань". Такие удары во время резкого похолодания привели к масштабным отключениям света и тепла, а также к нарушению водоснабжения в домах миллионов гражданских лиц.

Служба безопасности квалифицирует системное уничтожение Россией энергосистемы Украины как преступления против человечности (статья 442-1 Уголовного кодекса Украины), поскольку это является последовательным созданием жизненных условий, направленных на уничтожение части населения,

– объяснили в СБУ.

Обратите внимание! Статья определяет эту категорию обстрелов как преступления международного характера, за которые предусмотрена жесткая ответственность как в украинских, так и в зарубежных судах.

Напомним, что в среду, 14 января, украинский президент Владимир Зеленский объявил о введении в энергетике Украины состояния чрезвычайной ситуации. Об этом говорится в его вечернем обращении.

Юридически будет зафиксировано состояние чрезвычайной ситуации в энергетике, это даст больше возможностей,

– сказал Зеленский.

Он отметил, что Кабинет Министров Украины максимально упростит все, что касается подключения резервного энергетического оборудования к сетям.

В частности украинский лидер поручил увеличить возможности импорта электричества. А в Киеве и других городах должно быть больше пунктов поддержки людей – Пунктов Несокрушимости.

Что еще известно о ситуации по энергетике?