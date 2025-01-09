Тяжелое поражение для России: сколько будет стоить потерянный газовый транзит через Украину

Белый дом назвал прекращение транзита российского газа через Украину одним из крупнейших поражений России. США заверили союзников, что работают над увеличением поставок энергоресурсов в Европу.

Сколько будет стоить России прекращение транзита газа через Украину

На брифинге советник Белого дома Джон Кирби заявил, что прекращение транзита газа через Украину может лишить Россию около 6,5 миллиарда долларов ежегодного дохода от продажи газа в Европу, передает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Это очевидно полностью лишит Россию около 6,5 миллиарда долларов ежегодного дохода, полученного от продажи газа Европе. Это одно из крупнейших и самых дорогих поражений для Москвы. Конечно, мы приветствуем решение Украины и ее решимость,

– сказал представитель Белого дома.

По словам Кирби, Соединенные Штаты работают над тем, чтобы Россия несла убытки из-за санкций и экспортных ограничений. Одновременно США пытаются увеличить поставки энергоресурсов в Европу, в частности сжиженного природного газа (СПГ).

Сегодня 50% европейского импорта СПГ поступает из Соединенных Штатов. Мы продолжаем работать с Европой, чтобы поддержать эти усилия и расширить возможности по диверсификации. В частности через Рабочую группу США – ЕС по энергетической безопасности и Энергетический совет США – ЕС,

– сказал представитель Белого дома.

Кири также отметил, что 25 лет назад, когда Путин стал во главе страны, через Украину в Европу транспортировалось более 130 миллиардов кубометров газа, а сегодня этот показатель равен нулю.