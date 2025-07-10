Американская компания, которую конфисковала Россия, планирует поставлять продукцию в КНДР и Китай
- Американская компания Glavprodukt, конфискованная Россией, планирует экспортировать продукцию в Китай и Северную Корею.
- Новая стратегия экспорта демонстрирует изменения в российской торговле после вторжения в Украину, с акцентом на страны, которые не ввели санкции против России.
Американская компания по производству консервов, которую Россия конфисковала для обеспечения внутренних продовольственных потребностей, планирует увеличить сокращенные объемы продаж. Это будет происходить за счет экспорта в Китай и Северную Корею.
Что известно о Glavprodukt
Об этом свидетельствуют документы, с которыми ознакомилось агентство Reuters, пишет 24 Канал со ссылкой на материал.
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Вашингтон заявил, что то, как Россия обращается с компанией Glavprodukt – единственной американской компанией, которую Москва конфисковала – будет влиять на запланированную перезагрузку отношений между США и Россией.
Что Glavprodukt – это крупнейший производитель консервов в России, который основан Леонидом Смирновым из Лос-Анджелеса. Он был конфискован Кремлем в октябре 2024 года. Москва заявила, что компания имеет стратегическое значение для продовольственного обеспечения России.
Как демонстрируют документы, объемы продаж резко сократились. В то же время производство осталось примерно на том же уровне. Поэтому избыток продукции заставил компанию искать новые рынки сбыта и увеличивать складские мощности.
Они заявляли, что забрали мою компанию, чтобы обеспечить Россию едой. Но они не придерживаются этой цели, этого оправдания,
– сказал Смирнов.
Интересно! Сейчас Леонид Смирнов оспаривает конфискацию в суде. Следующее слушание назначено на 11 июля в Арбитражном суде Москвы.
Что известно о торговле России с Китаем и КНДР
В июне новая государственная команда менеджеров Glavprodukt предложила экспортировать продукцию на новые рынки, в частности в Северную Корею и Ближний Восток. Они также стремятся увеличить продажи в Китай, который в прошлом году обеспечивал лишь около одного процента продаж компании.
Это изменение стратегии демонстрирует, как изменилась торговля России после вторжения в Украину. Торговля с Северной Кореей, Китаем и другими странами, которые не ввели санкции против России, может происходить вне западного влияния,
– пишет Reuters.
В материале отметили, что поворот Glavprodukt выглядит противоречивым с заявлением Владимира Путина от 27 июня в Минске о том, что он хочет снова приветствовать американские компании в России. Однако переговоры между США и Россией по войне в Украине зашли в тупик.
В то же время отношения между США и Китаем ухудшились после того, как Трамп ввел торговые тарифы против Китая, что привело к ответным мерам со стороны Пекина.
Планы Кремля по Glavprodukt отражают подход России к управлению иностранными активами под государственным контролем,
– добавили в тексте.
Важно! В апреле Reuters сообщало, что Glavprodukt будет использоваться для поставки продовольствия российской армии.