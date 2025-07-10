Американская компания, которую конфисковала Россия, планирует поставлять продукцию в КНДР и Китай

Американская компания по производству консервов, которую Россия конфисковала для обеспечения внутренних продовольственных потребностей, планирует увеличить сокращенные объемы продаж. Это будет происходить за счет экспорта в Китай и Северную Корею.

Что известно о Glavprodukt

Об этом свидетельствуют документы, с которыми ознакомилось агентство Reuters, пишет 24 Канал со ссылкой на материал.

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Вашингтон заявил, что то, как Россия обращается с компанией Glavprodukt – единственной американской компанией, которую Москва конфисковала – будет влиять на запланированную перезагрузку отношений между США и Россией.

Что Glavprodukt – это крупнейший производитель консервов в России, который основан Леонидом Смирновым из Лос-Анджелеса. Он был конфискован Кремлем в октябре 2024 года. Москва заявила, что компания имеет стратегическое значение для продовольственного обеспечения России.

Как демонстрируют документы, объемы продаж резко сократились. В то же время производство осталось примерно на том же уровне. Поэтому избыток продукции заставил компанию искать новые рынки сбыта и увеличивать складские мощности.

Они заявляли, что забрали мою компанию, чтобы обеспечить Россию едой. Но они не придерживаются этой цели, этого оправдания,

– сказал Смирнов.

Интересно! Сейчас Леонид Смирнов оспаривает конфискацию в суде. Следующее слушание назначено на 11 июля в Арбитражном суде Москвы.

Что известно о торговле России с Китаем и КНДР

В июне новая государственная команда менеджеров Glavprodukt предложила экспортировать продукцию на новые рынки, в частности в Северную Корею и Ближний Восток. Они также стремятся увеличить продажи в Китай, который в прошлом году обеспечивал лишь около одного процента продаж компании.

Это изменение стратегии демонстрирует, как изменилась торговля России после вторжения в Украину. Торговля с Северной Кореей, Китаем и другими странами, которые не ввели санкции против России, может происходить вне западного влияния,

– пишет Reuters.

В материале отметили, что поворот Glavprodukt выглядит противоречивым с заявлением Владимира Путина от 27 июня в Минске о том, что он хочет снова приветствовать американские компании в России. Однако переговоры между США и Россией по войне в Украине зашли в тупик.

В то же время отношения между США и Китаем ухудшились после того, как Трамп ввел торговые тарифы против Китая, что привело к ответным мерам со стороны Пекина.

Планы Кремля по Glavprodukt отражают подход России к управлению иностранными активами под государственным контролем,

– добавили в тексте.

Важно! В апреле Reuters сообщало, что Glavprodukt будет использоваться для поставки продовольствия российской армии.