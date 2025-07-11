Що відомо про Glavprodukt

Про це свідчать документи, з якими ознайомилося агентство Reuters, пише 24 Канал з посиланням на матеріал.

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Вашингтон заявив, що те, як Росія поводиться з компанією Glavprodukt – єдиною американською компанією, яку Москва конфіскувала – впливатиме на заплановане перезавантаження відносин між США та Росією.

Що Glavprodukt – це найбільший виробник консервів у Росії, який заснований Леонідом Смірновим із Лос-Анджелеса. Він був конфіскований Кремлем у жовтні 2024 року. Москва заявила, що компанія має стратегічне значення для продовольчого забезпечення Росії.

Як демонструють документи, обсяги продажів різко скоротилися. Водночас виробництво залишилося приблизно на тому ж рівні. Тому надлишок продукції змусив компанію шукати нові ринки збуту та збільшувати складські потужності.

Вони заявляли, що забрали мою компанію, щоб забезпечити Росію їжею. Але вони не дотримуються цієї мети, цього виправдання,

– сказав Смірнов.

Цікаво! Наразі Леонід Смірнов оскаржує конфіскацію у суді. Наступне слухання призначене на 11 липня в Арбітражному суді Москви.

Що відомо про торгівлю Росії з Китаєм та КНДР

У червні нова державна команда менеджерів Glavprodukt запропонувала експортувати продукцію на нові ринки, зокрема до Північної Кореї та Близького Сходу. Вони також прагнуть збільшити продажі до Китаю, який минулого року забезпечував лише близько одного відсотка продажів компанії.

Ця зміна стратегії демонструє, як змінилася торгівля Росії після вторгнення в Україну. Торгівля з Північною Кореєю, Китаєм та іншими країнами, які не запровадили санкції проти Росії, може відбуватися поза західним впливом,

– пише Reuters.

У матеріалі зазначили, що поворот Glavprodukt виглядає суперечливим із заявою Володимира Путіна від 27 червня в Мінську про те, що він хоче знову вітати американські компанії в Росії. Однак переговори між США та Росією щодо війни в Україні зайшли в глухий кут.

Водночас відносини між США та Китаєм погіршилися після того, як Трамп запровадив торговельні тарифи проти Китаю, що призвело до заходів у відповідь з боку Пекіна.

Плани Кремля щодо Glavprodukt відображають підхід Росії до управління іноземними активами під державним контролем,

– додали у тексті.

Важливо! У квітні Reuters повідомляло, що Glavprodukt буде використовуватися для постачання продовольства російській армії.