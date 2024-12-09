Российская компания "Газпром" сообщила о достижении нового рекорда суточных объемов поставок трубопроводного газа в Китай. Точные данные об объемах поставок не были разглашены.

Рекордные поставки газа

Суточные потоки через газопровод "Сила Сибири" превысили установленные контрактные обязательства, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Согласно сообщению, по просьбе китайской стороны "Газпром" с 1 декабря увеличил поставки до уровня, эквивалентного 38 миллиардам кубометров в год. Это соответствует проектной мощности этого газопровода.

В 2024 году Китай может стать основным рынком для российского трубопроводного газа. Это связано с тем, что "Газпром" постепенно увеличивает свою зависимость от Китая как ключевого покупателя.

Заметьте! Особенно это стало актуальным после того, как большинство европейских стран отказались от российских энергоресурсов из-за вторжения России в Украину.