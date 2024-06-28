Россия хочет стать для Китая ключевым поставщиком газа

В 2027 году Россия и Китай откроют "Дальневосточный" маршрут для увеличения объемов газоснабжения из России. Поставки газа по этому маршруту в Китай начнутся через 2,5 года в 2027 году.

Поставки газа в Китай

С введением в эксплуатацию "Силы Сибири" и "Дальневосточного" маршрута на полную загрузку, Россия станет главным поставщиком газа для Китая, передают российские СМИ.

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Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания постепенно увеличивает поставки через "Силу Сибири".

Уже на следующий год газопровод достигнет запланированной экспортной производительности – 38 миллиардов кубометров газа в год.

Отмечается, что Китай будет оставаться лидером в росте потребления газа в мире. Эксперты, включая российских и китайских, прогнозируют удвоение потребления газа в КНР к середине века.

Для Китая газ будет дешевле

Россия продолжает развивать отношения с Китаем, предлагая газ по сниженной цене. Кремль решил поставлять газ в Китай на 28% дешевле, чем в европейские страны. Эта политика будет действовать по крайней мере до 2027 года.

Такое решение является частью стратегии Москвы по усилению энергетических связей с Китаем, хотя финансовые ограничения усложняют процесс и заставляют россиян искать альтернативные варианты.

Это стремление ориентироваться на азиатский рынок возникло у России еще до начала полномасштабной войны в Украине. Представители "Газпрома" уже ранее высказывали намерение заменить европейских клиентов на азиатские, предвидя возможное уменьшение потребления газа в Европе со временем.