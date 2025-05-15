Россия хочет поставлять газ в Малайзию
- Россия планирует поставлять газ и инвестировать в газовую инфраструктуру Малайзии.
- Малайзия и Индонезия имеют большие мощности для экспорта сжиженного природного газа, но сталкиваются с сокращением внутренних запасов.
Россия планирует инвестировать в газовую инфраструктуру Малайзии и вести со страной торговлю. Аналогичные переговоры ведут с Индонезией.
Что известно о планах России
Россия обсуждает участие в развитии газового рынка Малайзии и сотрудничество в газовой торговле, сообщает 24 Канал со ссылкой на Interfax.
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Мы внесли предложения по торговле газом и участию в развитии газового рынка Малайзии, в частности по инвестициям в терминалы приема, трубопроводные сети и газохранилища. Эти предложения находятся на стадии обсуждения, но дальнейшая работа требует прямых переговоров между компаниями,
– сказал министр энергетики России.
Аналогичные переговоры по поставкам сжиженного природного газа из России ведут также и с Индонезией.
Экспорт газа в Малайзии и Индонезии
Вместе с Индонезией Малайзия обладает крупнейшими в Азии мощностями, занимая пятое место среди экспортеров СПГ в 2023 году. Однако они мощности работают не на полную мощность из-за сокращения внутренних запасов.
В 2023 году страна экспортировала 26,8 миллионов тонн, имея общие мощности на 32 миллиона тонн. В то же время она импортировала 2,6 миллиона тонн при максимальной возможности импорта в 7,3 миллионов тонн. Несмотря на масштабные мощности, Малайзия постепенно уменьшает объемы внутренней добычи.