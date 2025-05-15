Россия хочет поставлять газ в Малайзию

Россия планирует инвестировать в газовую инфраструктуру Малайзии и вести со страной торговлю. Аналогичные переговоры ведут с Индонезией.

Что известно о планах России

Россия обсуждает участие в развитии газового рынка Малайзии и сотрудничество в газовой торговле, сообщает 24 Канал со ссылкой на Interfax.

Смотрите также ЕС объявил план отказа от российской нефти и газа

Мы внесли предложения по торговле газом и участию в развитии газового рынка Малайзии, в частности по инвестициям в терминалы приема, трубопроводные сети и газохранилища. Эти предложения находятся на стадии обсуждения, но дальнейшая работа требует прямых переговоров между компаниями,

– сказал министр энергетики России.

Аналогичные переговоры по поставкам сжиженного природного газа из России ведут также и с Индонезией.

Экспорт газа в Малайзии и Индонезии

Вместе с Индонезией Малайзия обладает крупнейшими в Азии мощностями, занимая пятое место среди экспортеров СПГ в 2023 году. Однако они мощности работают не на полную мощность из-за сокращения внутренних запасов.

В 2023 году страна экспортировала 26,8 миллионов тонн, имея общие мощности на 32 миллиона тонн. В то же время она импортировала 2,6 миллиона тонн при максимальной возможности импорта в 7,3 миллионов тонн. Несмотря на масштабные мощности, Малайзия постепенно уменьшает объемы внутренней добычи.