"Не надо тешить себя иллюзиями", - Гетманцев о бюджете России на финансирование войны

Россия имеет достаточный финансовый ресурс для того, чтобы и дальше вести войну против Украины. Об этом свидетельствуют расходы из бюджета, которые страна направляет на продолжение войны.

Россия пытается увеличить доходы в бюджет

Председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью изданию "Украинские новости" рассказал, что Россия не остановится из-за нехватки финансов.

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Даниил Гетманцев Председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Не стоит себя тешить иллюзиями и думать, что Россия вскоре остановится из-за нехватки финансов. Деньги у них есть. У них есть очень серьезный запас ресурсов, который позволяет им держаться еще достаточно долго.

По его словам, по оценкам немецких экспертов, в первой половине 2024 года на военные расходы из федерального бюджета России было выделено 5,3 триллиона рублей (57 миллиардов долларов), что на 36% больше, чем за первые шесть месяцев 2023 года.

При этом, только нефтегазовые доходы российского бюджета в 2024 году должны составить 11 триллионов рублей, что позволит покрыть все расходы на войну с избытком.

Заметьте! Гетманцев отметил, что в проекте бюджета России на 2025 год расходы на войну вырастут до 13,2 триллиона рублей (142 миллиарда долларов), что на 200% больше по сравнению с военным бюджетом 2022 года.

Покрыть дополнительные военные расходы (плюс 2,4 триллиона рублей) россияне планируют за счет увеличения поступлений от налога на доходы физических лиц и налога на прибыль предприятий, отметил Гетманцев.