Россия может объединиться с США и Саудовской Аравией: что способно принести подобное сотрудничество

Россия, Соединенные Штаты и Саудовская Аравия могут совместно действовать для стабилизации нефтяных рынков. В 2020 году уже был подобный прецедент.

Объединение России, США и Саудовской Аравии ради стабилизации цен на нефть

Об этом заявил уполномоченный России по инвестициям Кирилл Дмитриев, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Дело в том, что цены на нефть взлетели после того, как Израиль заявил о ночных ударах по ядерным объектам Ирана в Натанзе и Араке. Инвесторы в частности обеспокоились возможным расширением конфликта на Ближнем Востоке, что может нарушить поставки нефти.

Был пример, когда президент Путин, президент США Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман сыграли ключевую роль в стабилизации рынка,

– сказал Дмитриев.

Он добавил, что пока рано говорить о конкретных совместных действиях. Однако, по мнению Кирилла Дмитриева, учитывая предыдущий прецедент, такое сотрудничество возможно.

Что произошло в 2020 году? Весной 2020 года цены на нефть резко упали. Причиной тому стала пандемия COVID-19. Трамп выступил посредником в достижении соглашения между основными производителями нефти – Россией и Саудовской Аравией. Речь шла о сокращении добычи с целью успокоения рынка.

События на Ближнем Востоке создают условия для роста цен на нефть. Динамика этих событий будет определять, насколько резким будет этот рост,

– заявил Дмитриев.

Важно! Он отметил, что такая динамика значительно снижает вероятность дальнейших ограничений в отношении энергетического сектора России, имея в виду обсуждение в ЕС по усилению санкций против Москвы.