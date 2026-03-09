Россия может возобновить энергетическое сотрудничество с ЕС: Путин озвучил условие

Россия сейчас готова возобновить энергетическое сотрудничество с Европой. Однако Кремль ожидает от европейских стран конкретных сигналов о готовности к диалогу.

При каких условиях Россия возобновит сотрудничество со странами Европы?

Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на мировом энергетическом рынке, о чем пишут российские медиа.

Российский лидер подчеркнул, что Москва открыта к работе. Как по поставкам нефти, так и газа.

Мы готовы работать и с европейцами, но нам нужны определенные сигналы от них, что они готовы и также хотят работать и обеспечат нам эту устойчивость и стабильность,

– сказал Путин.

Напомним, что ранее Владимир Путин говорил, что для Москвы сейчас гораздо выгоднее прекратить поставки газа в Европу, чем ждать, когда государства самостоятельно и полностью откажутся от него. Об этом сообщали СМИ России.

Он напомнил, что Евросоюз планирует отказаться от российского газа. В частности отказ коснется и российского СПГ. Но, как отметил президент России, открываются другие рынки.

И, возможно, нам выгоднее просто сейчас прекратить поставки на европейский рынок? Перейти на те рынки, которые открываются, и закрепиться там?

– сказал Путин.

Обратите внимание! Он отметил, что в этом "нет никакого политического подтекста".

Что еще известно о ситуации?