Цены на нефть падают из-за пошлин Трампа, а российский бюджет уже страдает

Торговая война Трампа вызвала резкое снижение цен на нефть. Это, в свою очередь, ударило по российскому военному бюджету, ведь около его трети формируется за счет нефти и газа. Поэтому, если цены на нефть будут оставаться на таком же уровне, что и сейчас, то доходы России в этом году могут быть меньше, чем ожидалось.

Как снижение цен на нефть из-за Трампа бьет по России

Если так будет продолжаться, то Кремль будет вынужден или увеличить объемы заимствований, или сократить расходы на немилитарные цели, или начать тратить остатки резервов, передает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Читайте также Динамика положительная несмотря на все, однако есть "но": в каком состоянии украинская экономика в 2025 году

За почти последние 2 года цена на нефть марки Urals, которая является основной экспортной категории России, снизилась до самого низкого уровня на сегодня. Это произошло после объявления Трампом о тарифах и неожиданного решения коалиции ОПЕК+ увеличить добычу.

Только на прошлой неделе Urals торговалась около 50 долларов за баррель.

В то время как бюджет России на 2025 год был спланирован из расчета 69,70 долларов за баррель, то есть почти на 20 долларов больше.

Обратите внимание! Есть предположение, что тарифная война Трампа косвенно вредит российской экономике. И это несмотря на то, что были якобы сигналы наладить связи Вашингтона с Москвой в рамках переговоров по завершению войны в Украине.

Как может пострадать Россия

Как рассказывает главный экономист московской компании T-Investments София Донец, Россия может потерять триллионы рублей в 2025 году, если цены на нефть будут оставаться на нынешнем уровне.

В то же время эксперт по России из Немецкого института международных дел и дел безопасности Янис Клюге говорит, что эффект от снижения цен на нефть на поступления в российский бюджет будет только через несколько месяцев.

По словам руководителя исследований в Киевской школе экономики Бенджамина Хильгенстока, за последние 5 лет ликвидная часть Фонда национального благосостояния России уже сократилась на две трети.

Если эту часть начать использовать сейчас для покрытия дефицита бюджета, то она иссякнет уже к концу этого года.

Пространство для маневра ограничиваются санкции Запада, ведь около 340 миллиардов долларов Центробанка России остаются замороженными.

А по прогнозам главного экономиста Renaissance Capital Олега Кузьмина, если цены на нефть стабилизируются на очень низком уровне, то власти России будут вынуждены повышать налоги на экспортные компании.

После корректировки налогов и увеличения заимствований Россия, возможно, вынуждена будет рассмотреть сокращение расходов – что также является вариантом, но не планом А или В,

– говорит он.

Интересно, что по мере исчерпания ФНД Москва, вероятно, будет вынуждена сокращать свои расходы. Больше всего урезание может прийтись на гражданские сферы бюджета, например социальные программы для населения.