Доктор экономических наук Игорь Липсиц в эфире 24 Канала напомнил события тех лет и отметил, что стоимость нефти была низкой 18 лет. В этот период развалился СССР, он оказался банкротом и у него не было денег, потом наступили крайне тяжелые 1990-е годы.

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Какой сценарий может воплотиться в России?

Россия, как подчеркнул доктор экономических наук, ничего, кроме нефти, как источника обогащения, не имеет. По его словам, при существенном падении стоимости нефти России будет держаться очень сложно, она начнет беднеть и разрушаться, потому что не будет денег на поддержание надлежащего уровня жизни в стране.

"Россиянам сегодня сложно это представить, потому что почти все время правления Путина цена на нефть была высокая, деньги поступали, поэтому была возможность строить дороги, ремонтировать центры городов, внедрять льготные программы ипотеки", – отметил Липсиц.

Россияне, как пояснил доктор экономических наук, к этому привыкли, у них есть ощущение, что Россия – это успешная страна, которая может неплохо жить, особенно так рассуждают в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других мегаполисов. Однако он отметил, что это не результат труда большинства населения, а лишь 15 – 20% российского общества, которое связано с экспортом сырья.

Все остальные проедают то, что приносит этот экспорт. А вот если он дешевеет, а сейчас есть угроза, что цена упадет не только на нефть, но и все сырьевые товары, которые Россия продает, тогда она окажется без денег,

– спрогнозировал Липсиц.

Без средств Россия неустойчива, потому что не сможет "кормить" региональные бюджеты, поскольку не будет денег в федеральной казне. Тогда начнется разрушение жизни россиян. Когда финансов нет, то, по словам Липсица, даже такой город, как Москва, может обнищать.

"Я хорошо помню как выглядела Москва в начале 1990-х годов. Это был темный, без освещения город, с мусором, с торговлей возле станций метро на земле. Это был жуткий нищий город. Это может повториться снова, хотя москвичам это сложно представить", – заметил Липсиц.

Сколько сможет продержаться Россия?

Доктор экономических наук напомнил, что в СССР цена на нефть начала падать при жизни Брежнева, ориентировочно в 1980 году, а Горбачев пришел к власти в 1985 году, он продержался до 1990 года. Уже при нем ситуация была трагическая, денег не было, но он выдержал пять лет, покупая товары для населения в кредит.

"Ему давали эти кредиты, потому что в мире было сильное ощущение, что страна выходит из-под коммунизма, перестает быть мировой угрозой и ей надо помочь. Кредиты давали на льготных условиях, не требуя залога", – рассказал Липсиц.

Горбачев набрал тогда 174 миллиарда долгов. В конце его правления кредиты перестали давать и СССР развалился. То есть Советский Союз в условиях низких цен на нефть продержался пять лет.

Если сейчас процесс начнется, то уже к 2030 году Россия начнет "сыпаться", потому что никаких других доходов у нее не появится,

– подытожил Липсиц.

Отметим, что эксперт по экономике Максим Блант считает, что сейчас Россия наступает на те же грабли, что когда-то Советский Союз. Он отметил, что страна-агрессор ликвидировала важный механизм, который позволял уберечь российскую экономику от шоковых ситуаций. Говорится о стабилизационном фонде, который с начала войны Россия "демонтировала".