Об этом 24 Каналу рассказал экономический обозреватель Вячеслав Ширяев, заметив, что в 2020 году был момент, когда цены на нефть были отрицательными, а затем держались на уровне 20-30 долларов за баррель в течение нескольких месяцев. Тогда Россия могла рассчитывать на фонд национального благосостояния. Сейчас ситуация другая.

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Что произойдет, если цены на нефть будут низкими

Как отметил Ширяев, расходы России на войну составляют буквально триллионы рублей. Если цены на нефть в течение длительного времени будут низкими, то у него будут проблемы с деньгами на боевые действия.

Сокращать расходы на войну – это потеря преимущества. Пока он хочет продолжать давить. Но тогда ему надо будет выбирать: или идти на сделку с Трампом, или продолжать войну. Если выходить из войны, то непонятно, что делать с внутриполитической обстановкой и с экономической системой, которая слишком завязана на деньги, которые бюджет выделяет под военное производство,

– сказал Ширяев.

Если Путин захочет продолжать войну при низких ценах на нефть, то у него возникнут еще большие проблемы. Резервы из фонда национального благосостояния достаточно низкие. Тогда ему придется печатать деньги. А это – путь к гиперинфляции.

Каждый год фонд сокращается. Тогда надо будет занимать деньги. Независимые инвесторы не хотят покупать облигации. Тогда надо печатать "фантики". Поэтому снижение цены на нефть – это однозначно проблемы с бюджетом и гиперинфляция,

– отметил Ширяев.

Напомним, в конце 2024 года в России утвердили "оборонный" бюджет на 2025 год на уровне 13,5 триллиона рублей.