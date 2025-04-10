Про це 24 Каналу розповів економічний оглядач В'ячеслав Ширяєв, зауваживши, що у 2020 році був момент, коли ціни на нафту були від'ємними, а потім трималися на рівні 20-30 доларів за барель упродовж кількох місяців. Тоді Росія могла розраховувати на фонд національного добробуту. Зараз ситуація інша.

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Що станеться, якщо ціни на нафту будуть низькими

Як наголосив Ширяєв, видатки Росії на війну становлять буквально трильйони рублів. Якщо ціни нафту упродовж тривалого часу будуть низькими, то у нього будуть проблеми з грошима на бойові дії.

Скорочувати видатки на війну – це втрата переваги. Поки він хоче продовжувати тиснути. Але тоді йому треба буде обирати: або йти на угоду з Трампом, або продовжувати війну. Якщо виходити з війни, то незрозуміло, що робити з внутрішньополітичною обстановкою та з економічною системою, яка занадто зав'язана на гроші, які бюджет виділяє під військове виробництво,

– сказав Ширяєв.

Якщо Путін захоче продовжувати війну за низьких цін на нафту, то у нього виникнуть ще більші проблеми. Резерви з фонду національного добробуту достатньо низькі. Тоді йому доведеться друкувати гроші. А це – шлях до гіперінфляції.

Кожен рік фонд скорочується. Тоді треба буде позичати гроші. Незалежні інвестори не хочуть купляти облігації. Тоді треба друкувати "фантики". Тому зниження ціни на нафту – це однозначно проблеми з бюджетом та гіперінфляція,

– зазначив Ширяєв.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року у Росії затвердили "оборонний" бюджет на 2025 рік на рівні 13,5 трильйона рублів.