Россия оккупировала главное литиевое месторождение Украины – Le Figaro
- Россия оккупировала село Шевченко в Донецкой области, где находится перспективное литиевое месторождение с высоким содержанием сподумена.
- Сейчас под российской оккупацией находятся два литиевые месторождения в Донецкой области, которые укрепляют позиции РФ в горнодобывающем секторе.
Одно из самых перспективных месторождений лития, находящееся в Донецкой области, оказалось под оккупацией. Это второе из четырех таких месторождений в Украине.
Что известно об оккупации месторождения лития
Россияне захватили село Шевченко в Донецкой области, что в трех километрах от Днепропетровской, сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Figaro.
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DeepState, который ежедневно геолокирует конфликт, подтверждает, что почти весь Шевченко упал 24 июня: несколько акров до сих пор находятся в серой зоне, что свидетельствует о том, что там до сих пор продолжаются боевые действия,
– пишет издание.
Фактически, само месторождение лития, обнаруженное во времена Советского Союза в 1982 году и площадью 40 гектаров, уже несколько дней находится под контролем России, поскольку расположено на восточной окраине села.
Село Шевченко под оккупацией / Скриншот карты DeepState
Сейчас под оккупацией находятся два месторождения лития – в селах Шевченко и Крутая Балка в Донецкой области. Еще два – Полоховское и Доброе расположены на Западе Украины.
Чем богато месторождение в селе Шевченко
Шевченко – единственное из четырех месторождений в Украине, где содержится "высокоминерализованный сподумен". Согласно справке Государственной геологической службы Украины, содержание сподумена достигает 90%, что позволяет охарактеризовать его как "перспективный проект". Другие три месторождения содержат значительную часть петалита, что является менее прибыльным.
Захват Россией Шевченковского месторождения в любом случае укрепляет позиции РФ в этом горнодобывающем вопросе, к которому кажется, особенно чувствителен президент США Дональд Трамп,
– добавляет издание.
Кроме лития, на месторождении Шевченко также содержатся редкие металлы, такие как тантал, ниобий, бериллий, цезий и рубидий, а также олово.