Россия оккупировала главное литиевое месторождение Украины – Le Figaro

Одно из самых перспективных месторождений лития, находящееся в Донецкой области, оказалось под оккупацией. Это второе из четырех таких месторождений в Украине.

Что известно об оккупации месторождения лития

Россияне захватили село Шевченко в Донецкой области, что в трех километрах от Днепропетровской, сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Figaro.

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DeepState, который ежедневно геолокирует конфликт, подтверждает, что почти весь Шевченко упал 24 июня: несколько акров до сих пор находятся в серой зоне, что свидетельствует о том, что там до сих пор продолжаются боевые действия,

– пишет издание.

Фактически, само месторождение лития, обнаруженное во времена Советского Союза в 1982 году и площадью 40 гектаров, уже несколько дней находится под контролем России, поскольку расположено на восточной окраине села.

Село Шевченко под оккупацией / Скриншот карты DeepState

Сейчас под оккупацией находятся два месторождения лития – в селах Шевченко и Крутая Балка в Донецкой области. Еще два – Полоховское и Доброе расположены на Западе Украины.

Чем богато месторождение в селе Шевченко

Шевченко – единственное из четырех месторождений в Украине, где содержится "высокоминерализованный сподумен". Согласно справке Государственной геологической службы Украины, содержание сподумена достигает 90%, что позволяет охарактеризовать его как "перспективный проект". Другие три месторождения содержат значительную часть петалита, что является менее прибыльным.

Захват Россией Шевченковского месторождения в любом случае укрепляет позиции РФ в этом горнодобывающем вопросе, к которому кажется, особенно чувствителен президент США Дональд Трамп,

– добавляет издание.

Кроме лития, на месторождении Шевченко также содержатся редкие металлы, такие как тантал, ниобий, бериллий, цезий и рубидий, а также олово.