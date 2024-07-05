Россия выбыла из десятки сильнейших экономик мира: причина в девальвации

Россия выбыла из десятки крупнейших экономик мира из-за падения курса рубля. Россия опустилась с восьмого на 11-е место по размеру экономики, пропустив вперед Италию, Бразилию и Канаду.

Как снизилась российская экономика

В 2023 году российская экономика выросла на 3,6% – больше, чем мировая. Однако из-за ослабления рубля относительно доллара ее размер сократился на 10,8% – с 2,27 триллиона долларов до 2,02 триллиона долларов.

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В результате Россия опустилась с восьмого на 11-е место по размеру экономики, пропустив вперед Италию, Бразилию и Канаду, хотя их экономики росли медленнее: 0,9%, 2,9% и 1,1% соответственно.

Похожая ситуация произошла с Японией: из-за падения курса иены она опустилась на четвертое место, пропустив на третье место Германию.

США лидируют с огромным отрывом: американская экономика на треть больше китайской – 27,4 триллиона долларов против 17,8 триллиона долларов соответственно.

Какие страны вошли в десятку

Вот как выглядит десятка крупнейших экономик мира:

США – 27,361 триллиона долларов; Китай – 17,795 триллиона долларов; Германия – 4,456 триллиона долларов; Япония – 4,213 триллиона долларов; Индия – 3,550 триллиона долларов; Великобритания – 3,340 триллиона долларов; Франция – 3,031 триллиона долларов; Италия – 2,255 триллиона долларов; Бразилия – 2,174 триллиона долларов; Канада – 2,140 триллиона долларов.

Россия впервые вошла в десятку крупнейших экономик в середине 2000-х, когда ее экономика быстро росла. Однако в 2009 году она впервые выбыла из этой десятки из-за кризиса и девальвации рубля. После этого Россия то возвращалась, то выбывала из списка крупнейших экономик.