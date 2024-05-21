Россия отменила временное самоэмбарго на экспорт бензина

Российское правительство временно отменило запрет на экспорт бензина для производителей топлива, предварительно установленный до 30 июня этого года. В то же время ограничения будут сохраняться до 31 июля.

Отмена самоэмбарго: причина

Такое решение было принято с целью обеспечения достаточного запаса автомобильного топлива на внутреннем рынке, пишут российские СМИ.

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Ограничения также были отменены для предотвращения снижения уровней переработки на некоторых нефтеперерабатывающих заводах из-за накопления запасов бензина. А также для развертывания портов, заполненных топливом, которое было предназначено для экспорта, но осталось невывезенным из-за введения ограничений.

Контекст

Российское правительство также отметило, что продолжит мониторинг ситуации на внутреннем рынке топлива и рассмотрит возможность дальнейшего продления отмены экспортного запрета.

В марте Россия значительно сократила экспорт бензина железнодорожным транспортом – примерно на 50% – из-за введенного эмбарго на топливо. Это было обусловлено остановками производства на российских нефтеперерабатывающих заводах и увеличением внутреннего спроса на топливо.

Запрет был направлен на стабилизацию цен в связи с ростом спроса от потребителей и фермеров, а также необходимостью проведения технического обслуживания на нефтеперерабатывающих заводах.

Были сделаны исключения для топлива, экспортируемого по межправительственным соглашениям, особенно для стран-членов Евразийского экономического союза под руководством России.

Поэтому, в марте 2024 года российские нефтеперерабатывающие заводы экспортировали около 323 000 метрических тонн бензина по железной дороге. Крупнейшими импортерами стали: