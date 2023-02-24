Чтобы обойти санкции ЕС Россия перегружает нефть у берегов Греции
Источник:Bloomberg
Россия перегружает нефть у берегов Греции, чтобы обойти нефтяные санкции ЕС. Почему власти Греции ничего не могут сделать и, какие еще схемы для обхода используют Россия, читайте дальше.
Россия перекачивает нефть вблизи Греции
С начала 2023 года в заливе Лаконикос близ Греции было перекачано по меньшей мере 23 миллиона баррелей российской нефти. После замены грузов танкеры-приемники переправляют нефть на тысячи миль покупателям в Азии.
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Власти Греции отметили, что не имеют возможности вмешаться, поскольку деятельность проходит за пределами шести мыльных границ территориальных вод страны в этом районе.
Грация была против ограничения цены на нефть.
Греция – крупнейшая в мире страна, владеющая нефтяными танкерами. Поэтому, когда ЕС вел переговоры об ограничении цен на российскую нефть, она была среди тех, кто настаивал на повышении прайс-кепа.
Греция также была среди тех, кто ратовал за ослабление ограничений на транспортировку российской нефти, когда обсуждались соответствующие меры.
Обход санкций ЕС
Трейдеры и судоходные компании нашли много способов обходить санкции ЕС, чтобы продолжать потреблять российскую нефть. Похожая деятельность наблюдалась вблизи Сеуты, испанского анклава на севере Африки. Там немалый зафиксировали большой теневой флот танкеров, который помог России обойти санкции.
Что говорят в ЕС по поводу инцидентов
Главный представитель ЕС по торговле Валдис Домбровскис заявил, что блок будет следить за исполнением санкций и будет работать со странами, где наблюдаются необычные модели торговли.
Чтобы санкции были эффективными, одно дело – это, конечно, принимать сильные политические решения, но другое дело – контролировать исполнение санкций, чтобы они эффективно реализовывались.
– отметил Домбровскис.