Россия заработала сотни миллиардов долларов на продаже топлива в 2024 году

Экспорт ископаемого топлива из России в третий год войны против Украины принес стране 253,8 миллиарда долларов. Часть доходов поступала косвенно из западных стран, несмотря на санкции.

Какие доходы получила Россия

С момента начала полномасштабного вторжения в 2022 году Россия в целом получила 847 миллиардов евро от экспорта ископаемого топлива, сообщает 24 Канал со ссылкой на Newsweek.

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Этот доход значительно превышает 211 миллиардов долларов, которые, по подсчетам Пентагона, Россия потратила на войну с 2022 по 2024 год.

Заметьте! В марте 2022 года тогдашний президент США Джо Байден объявил о запрете импорта российской нефти в Соединенные Штаты. В январе 2025 года он ввел санкции против российских нефтяных проектов.

Как топливо попадало в Россию

Однако многие страны не присоединились к санкциям против России. В отчете указано, что часть российских нефтепродуктов попадала на западные рынки через третьи страны, такие как Китай, Индия и Турция.

В частности, страны G7 в третьем году войны импортировали нефтепродуктов на сумму 18 миллиардов евро с шести нефтеперерабатывающих заводов в Индии и Турции. По оценкам, половина этой суммы – около 9 миллиардов евро – приходилась на продукцию, изготовленную из российской нефти, что обеспечило Москве примерно 4 миллиарда евро налоговых поступлений.

Заметьте! Крупнейшим источником доходов России оставалась сырая нефть, экспорт которой принес 104 миллиарда евро. Среди других ископаемых ресурсов были газ, уголь и сжиженный природный газ.