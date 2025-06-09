Санкции – не помеха: Путин продолжает торговать со страной G7

США и Евросоюз ввели санкции на поставки российской нефти в ответ на вторжение России в Украину. Однако одна из стран "Большой семерки" до сих пор продолжает ее импортировать.

Как Япония покупает российскую нефть

Японская нефтеперерабатывающая компания Taiyo Oil Co. приняла поставку нефти из России на судне, которое входит в санкционные списки Евросоюза и Министерства финансов США, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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По данным систем отслеживания, 25 мая танкер Voyager загрузил 600 000 баррелей нефти марки Sakhalin Blend в порту города Пригородное на южной оконечности острова Сахалин.

Танкер прибыл в японский порт Кикума в понедельник, 9 июня, чтобы выгрузить нефть из проекта "Сахалин-2".

Важно! По данным издания, это первая за более чем два года поставка российской нефти в Японию. Однако экспорт российской нефти в страны "Большой семерки" говорит о том, что покупатели все больше готовы сотрудничать с Россией, несмотря на войну в Украине.

Почему Япония покупает нефть у России

Япония имеет исключение из санкций ЕС и США, введенных против России. Это позволяет стране импортировать нефть марки Sakhalin Blend из соображений энергетической безопасности.

В компании Taiyo Oil заявили, что российскую нефть приобрели по просьбе Министерства экономики, торговли и промышленности Японии (METI).

Нефть экспортировали для японского проекта по производству СПГ, который мог бы пострадать в случае ее дефицита, ведь оба вида топлива добывают одновременно.

Несмотря на формальную законность поставки, сам факт, что страна из G7 принимает груз с судна, внесенного в черный список, только подкрепляет то, что администрация Дональда Трампа стремится сохранить экспорт нефти из России,

– отметило издание.

Стоит знать! До вторжения России в Украину в феврале 2022 года японские нефтепереработчики ежемесячно импортировали в среднем четыре партии нефти с Сахалина.