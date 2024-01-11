В 2023 году доходы России от экспорта топлива упали почти на четверть

Дефицит бюджета России в прошлом году вырос больше, чем ожидалось. Это произошло из-за падения доходов от нефти и газа почти на четверть и увеличения расходов Кремля в связи с войной в Украине.

Что влияет на снижение доходов

По данным Министерства финансов, фискальный дефицит составил 3,2 триллиона рублей, то есть 36,1 миллиарда долларов или 1,9% от валового внутреннего продукта. Это на 300 миллиардов рублей больше, чем предполагалось в бюджете и оценивалось в конце декабря министром финансов Антоном Силуановым.

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Дефицит вырос из-за того, что расходы превысили прогнозы на 11%. Налоговые поступления от нефти и газа – ключевого источника финансирования вторжения Кремля в Украину – снизились на 24% по сравнению с прошлым годом.

И все равно они составляли почти треть общего дохода бюджета в прошлом году, согласно данным Министерства финансов. Приток нефтедолларов снизился из-за падения цен на российскую нефть на фоне спада на мировом рынке сырой нефти и усиления энергетических санкций Запада.

! Резкое сокращение экспорта российского газа через трубопроводы и крупные государственные субсидии, предоставленные нефтяной промышленности страны, привели к снижению чистого дохода, как показывают официальные данные.

Снижение государственных доходов от нефти и газа увеличивает давление на бюджет, особенно, когда Россия планирует почти 70% увеличения военных расходов в 2024 году, поскольку война в Украине приближается к третьему году. Социальные расходы также возрастут, поскольку Путин готовится баллотироваться на пятый срок в мартовских выборах.

Нефть обесценивается

Средняя цена на Урал, основной сорт российской экспортной нефти, упала более чем на 17% в прошлом году, достигнув 62,99 долларов за баррель, согласно данным Министерства финансов России. Это все еще выше лимита в 60 долларов за баррель, установленный странами Большой Семки и их союзниками в конце 2022 года, чтобы ограничить доходы Кремля.

! С середины октября Министерство финансов США усилило контроль за соблюдением лимита цен, вводя санкции против нескольких танкеров, их владельцев и трейдеров нефти, уличенных в нарушении порога цен. Это увеличило риски для покупателей российской нефти, в результате чего дисконт Урал к нефтяной марке Brent вырос. Разрыв достиг почти 14 долларов за баррель в декабре, по данным Министерства финансов России.

Хотя текущие дисконты значительно меньше, чем разрыв цен более чем в 30 долларов за баррель, который наблюдался непосредственно после вторжения в Украину, они все еще значительно выше исторического среднего уровня в 2-3 доллара за баррель.

Как насчет газа

Решение России прекратить большую часть поставок газа через трубопроводы в Европу привело к снижению бюджетных доходов от пошлины на экспорт газа более чем на 65% до 566 миллиардов рублей в прошлом году, согласно данным Министерства финансов.

! Россия сейчас поставляет газ в Европу только через Украину и одну ветку газопровода TurkStream через Черное море. 35% годовое снижение доходов от налога на добычу газа в прошлом году отражает огромные дополнительные выплаты, совершенные Gazprom во второй половине 2022 года.