В Молдове отреагировали на заявление "Газпрома" прекратить поставки газа в страну

Российский "Газпром" отправил в Молдову сообщение, что компания остановит поставки газа до 0 кубометров в сутки и не возобновит их до соответствующего решения. Однако в самой Молдове отмечают, что страна сможет прожить без российского газа.

Россия 28 декабря отказалась поставлять газ в Молдову из-за задолженности. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на издание NewsMaker.

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В России заявляют, что Молодова якобы не платит за газ

Прекратить поставки газа Россия решила из-за "отказа молдавской стороны урегулировать задолженность за поставки газа". Отмечается, что неуплата Moldovagaz средств России является существенным нарушением условий контракта. Поэтому Россия угрожает прекратить поставки газа в Молдову утром 1 января.

Как реагируют на сообщения в Молдове

Глава правительства Молдовы Дориан Речан осудил решение Кремля о прекращении поставок газа.

Это решение вновь подтверждает намерения Кремля оставить жителей приднестровского региона без света и тепла в разгар зимы. Россия использует энергию, как политическое оружие и превращает жителей Приднестровья в заложников,

– отметил Речан.

Премьер-министр Молдовы также заявил, что не признает долг перед "Газпромом" за поставки газа. По его словам, из-за такого решения России Молдова может обратиться в международный арбитражный суд, чтобы защитить национальные интересы.

Исполняющий обязанности председателя Moldovagaz Вадим Чебан сообщил, что компания "приняла к сведению" решение "Газпрома". Он также напомнил, что Молдова уже два года не получает российский газ. Топливо все это время передавалось приднестровскому региону.

В то же время природный газ для потребителей правого берега Днестра покупали на региональных и европейских рынках,

– добавил Вадим Чебан.

Руководитель Moldovagaz заявил, что Молдова не останется без газа. Компания законтрактовала необходимые объемы газа, которые должны полностью обеспечить потребление Правобережья до конца марта 2025 года.

Украина не намерена продлевать контракт на транзит российского газа в европейские страны, который истекает 1 января 2025 года. В дальнейшем Молдова будет поставлять газ из других источников и защищать уязвимые категории населения.

Несмотря на отказ Украины транспортировать российский газ через свою территорию, Россия ищет новые маршруты, чтобы в 2025 году экспортировать топливо в Европу. Российские политики считают, что ЕС и Украина должны договориться о будущем транспортировки газа.