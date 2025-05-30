Россия увеличила поставки нефти в Сирию

Россия увеличила поставки нефти из Арктики в Сирию. Стране нужно сырье для работы ее нефтеперерабатывающих заводов.

Россия увеличивает поставки нефти в Сирию

Россия уже давно рассматривает Сирию как ключевой плацдарм для своей торговли и военных операций на Ближнем Востоке и в Африке, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Российские позиции на западе Сирии, где расположены военно-морская база в Тартусе и авиабаза Хмеймим, подверглись удару после устранения пророссийского президента Башара Асада. Однако, как сообщил Кремль в январе, Москва ведет переговоры с новой исламистской администрацией Сирии о сохранении баз.

Танкер Mitzel, попавший под санкции США, загрузил около 140 000 метрических тонн российской нефти в арктическом порту Мурманск и направляется в порт Банияс, который уже принял несколько таких грузов,

– сообщает Reuters.

Танкеры Sakina и Aquatica доставили нефть из России в Сирию в марте, а за ними – танкер Sabina в апреле. Общий объем поставок российской нефти в Сирию в этом году достиг около 350 000 метрических тонн, или примерно 2,6 миллиона баррелей.

Как отмечают в материале, России приходится искать альтернативных покупателей для своей арктической нефти после того, как санкции США в январе ударили по "Газпром нефти" и танкерам, которые транспортируют нефть. С этого года Россия также поставляла дизельное топливо в Сирию.

Нефтеперерабатывающие заводы Сирии будут нуждаться в замене иранской нефти, которая была значительным источником поставок при правлении Асада,

– пишут в Reuters.

Но ее поставки были прекращены в конце прошлого года. Это привело к временной остановке работы нефтеперерабатывающего завода в Баниясе в декабре.

Обратите внимание! Министерство нефти Сирии объявило о возобновлении работы НПЗ в Баниясе в апреле после получения новых поставок нефти, но также сообщило о проведении технического ремонта на объекте.