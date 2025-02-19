Главный нефтяной порт в России работает в обход санкций

Нефтяной терминал Козьмино в России, расположенный в Тихом океане, продолжает отправлять нефть в обход санкций США. Для этого грузоотправители и трейдеры прибегают к хитростям.

Нефтяной порт обходит санкции

С 30 января по 16 февраля 16 танкеров перевезли восточносибирско-тихоокеанскую нефть, причем ни один из этих танкеров не попал под американские санкции, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также Новые санкции ЕС против России приняты: как они ударят по экономике Кремля

Половина из этих судов впервые занималась транспортировкой этого типа нефти. Чтобы не попасть под ограничения, трейдеры используют флаги других стран.

Большинство новых танкеров плавали под флагами Панамы, Островов Кука, Сьерра-Леоне и Джибути. Почти все отправки нефти были направлены в Китай, в порты городов Дундин, Хуэйчжоу и Дунцзякоу.

Интересно! Судна принадлежали компаниям из Шанхая, Гонконга и Сейшельских островов.

Влияние санкций

После введения санкций США, стоимость фрахта из порта Козьмино в Азию выросла. Трехдневная или пятидневная поездка в Китай стоила до 5 миллионов долларов, тогда как раньше цена была 1,5 миллиона долларов. Однако, после повышения, цены на фрахт начали снова снижаться.

Заметьте! Россия увеличила экспорт нефти путем использования новых танкеров и техники перегрузки нефти с одного судна на другое. Однако, несмотря на эти усилия, доставка нефти клиентам все еще сопровождается проблемами: загруженные танкеры часто вынуждены стоять в ожидании.