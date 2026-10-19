"Оно понесло серьезные разрушения": враг атаковал предприятие в Киевской области
Россияне провели атаку на Ирпень в Киевской области. В результате атаки серьезно пострадало одно из крупнейших предприятий города.
Что известно о российской атаке на Ирпень
На месте сейчас возник масштабный пожар, что сообщил глава Ирпеня Александр Маркушин.
Основной удар российских ракет пришелся на одно из крупнейших предприятий Ирпеня. К сожалению, оно понесло серьезные разрушения,
– написал Маркушин.
Взрывная волна повредила также жилые многоэтажки рядом. В квартирах вылетели окна.
В настоящее время на месте удара после российской атаки работают все необходимые службы.
В то же время название предприятия Александр Маркушин не назвал. Однако телеграм-каналы утверждают, что речь идет о компании Ecosoft – производителе фильтров и систем очистки воды.
Обратите внимание! Официальных комментариев от компании пока не было опубликовано.
Напомним, что в 2022 году завод и склад готовой продукции Ecosoft были полностью разрушены. Но впоследствии компания возобновила свою работу.
А в 2025 году Ecosoft объявила о завершении строительства нового собственного производственно-складского комплекса в Ирпене.
Кроме того, в результате российской атаки на Киев пострадал ТРЦ Cosmo Multimall. Он получил значительные повреждения.