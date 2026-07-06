Россия совершила массированную атаку: в результате ударов в некоторых регионах потребители остались без электричества

В ночь на 6 июля Россия вновь провела массированную ракетно-дроновую атаку. Удары также наносились по объектам гражданской энергоинфраструктуры.

Что известно о ситуации в энергетике Украины

В результате обстрелов к утру возникли новые отключения электроэнергии, о чем сообщает Укрэнерго.

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Они произошли в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. Аварийно-восстановительные работы начаты везде, где это позволяет обстановка с безопасностью.

Также к утру 6 июля полностью или частично были обесточены 58 населенных пунктов в Сумской области. Причиной являются погодные условия. Ремонтные бригады уже ведут восстановление поврежденных линий электропередачи.

В то же время потребление электроэнергии снижается. В понедельник, по состоянию на 09:30, оно было на 13,8% ниже, чем в это же время предыдущего рабочего дня – в пятницу, вследствие существенного снижения температуры воздуха во всех регионах Украины.

А вчера, 5 июля, суточный максимум потребления зафиксировали вечером. Он был на 8,7% ниже, чем максимум предыдущего воскресенья – 28 июня.

В Укрэнерго добавили, что использование мощных электроприборов 6 июля целесообразно перенести на период наиболее эффективной работы промышленных солнечных электростанций. А это с 10:00 до 16:00.

Таким образом, ситуация в энергосистеме остается напряженной из-за российских ударов. Но погодные условия становятся более благоприятными. В частности, из-за этого не планируются отключения света по графику, но ситуация может меняться в течение суток.

Что еще известно о ситуации в энергетике

Напомним, что в "Нафтогазе" сообщили, что несколько дней под ударами России находились добывающие объекты Группы "Нафтогаз". Россияне провели атаку на ряд объектов в Полтавской, Харьковской и Сумской областях.

В результате атаки 2 июля были частично обесточены потребители в Киеве, Донецкой, Запорожской и Харьковской областях. Наиболее сложной оставалась ситуация в Сумской области.