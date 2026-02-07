"Пакет Дмитриева": Вашингтон и Москва могут подписать соглашение на триллионы долларов
- Россия и США могут подписать соглашение об экономическом сотрудничестве на сумму примерно 12 триллионов долларов.
- Украина настаивает на участии в обсуждении соглашения, если пункты касаются украинских интересов, и отмечает, что договоренности должны соответствовать ее Конституции.
Россия и Соединенные Штаты могут подписать соглашение об экономическом сотрудничестве. Его объем составляет примерно 12 триллионов долларов.
Что известно о возможной сделке между США и Россией?
Эту информацию сообщил Владимир Зеленский во время общения с журналистами.
В связи с вероятными рисками, украинская делегация сообщила, что пункты, которые будут связаны с Украиной:
- не могут противоречить Конституции и законам страны;
- их не стоит обсуждать без представителей государства.
Украина будет демонстрировать свою реакцию на это в случае таких рисков,
– заявил Зеленский.
Президент Украины рассказал, что разведка показывала ему так называемый "пакет Дмитриева", который сам Кирилл Дмитриев показывал в США. Там объем около 12 триллионов долларов, и это якобы является пакетом экономического сотрудничества между Америкой и Россией.
То есть мы слышим о вероятности таких или подобных двусторонних документов между Америкой и Россией,
– пояснил Владимир Зеленский.
Он добавил, что медиа транслируют различные сигналы, в частности что в этих документах могут быть также вопросы, связанные с Украиной.
Обратите внимание! Президент же подчеркнул, что любые официальные договоренности по экономическому и безопасности сотрудничества с другими странами будут подписаны только с участием Украины.
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф подтвердил проведение переговоров с российской делегацией во Флориде 31 января. Об этом говорилось в его сообщении в соцсети Х.
Он рассказал, что во Флориде специальный представитель России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи в рамках посреднических усилий США, направленных на продвижение мирного урегулирования украинского конфликта.
В состав американской делегации вошли специальный представитель Стив Уиткофф, министр финансов Скотт Бессент, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Груенбаум.
Что еще известно о ситуации?
Политик Роман Бессмертный считает, что Россия активно работает над "мирным планом" на 28 пунктов. План фактически был написан в Москве и предусматривает капитуляцию Украины.
Сейчас Дмитриев пытается купить Трампа и предлагает ему выгодные условия в "мирном плане".
В плане предлагается "совместно разобраться" с замороженными российскими активами. Также там указан пункт за прибыль США от программы по восстановлению Украины.